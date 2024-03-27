Фильм «Граф Монте-Кристо» выйдет в кинотеатрах России в сентябре

Кинокомпания «Атмосфера кино» назвала дату выхода фильма «Граф Монте-Кристо» по мотивам произведения Александра Дюма. Об этом сообщил «Кинопоиск».

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Картина выйдет в российских кинотеатрах 26 сентября. За два месяца до этого состоится мировая премьера.

Фильм повествует о моряке Эдмоне Дантесе. Он провел в тюрьме 14 лет за преступление, которого не совершал. Главному герою удается бежать из заключения, после чего он решает отомстить обидчикам.

Главные роли исполнили Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино и Оскар Лесаж. Режиссерами выступили Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер.

Ранее стало известно, что фильм Николая Арселя «Меч короля» выйдет в российский прокат 18 апреля. Главную роль исполнил датский актер Мадс Миккельсен, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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