Фильм «Граф Монте-Кристо» выйдет в кинотеатрах России в сентябре

Картина выйдет в российских кинотеатрах 26 сентября. За два месяца до этого состоится мировая премьера.

Фильм повествует о моряке Эдмоне Дантесе. Он провел в тюрьме 14 лет за преступление, которого не совершал. Главному герою удается бежать из заключения, после чего он решает отомстить обидчикам.

Главные роли исполнили Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино и Оскар Лесаж. Режиссерами выступили Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер.

Ранее стало известно, что фильм Николая Арселя «Меч короля» выйдет в российский прокат 18 апреля. Главную роль исполнил датский актер Мадс Миккельсен, отмечает «Радиоточка НСН».

