Фильм «Жванецкий» покажут на кинофестивале «Послание к человеку» в Петербурге

Фильм-концерт «Жванецкий» покажут в Петербурге в рамках 34-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку», сообщает «Российская газета».

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Лента была снята 90-летию со дня рождения писателя. В ней его монологи читают 17 актеров. В том числе Сергей Маковецкий, Павел Деревянко, Юрий Стоянов, Илья Соболев, Николай Валуев и другие.

Изучением феномена гения, назвал свою картину режиссер Вадим Плохотников.

«Где он брал идеи своих произведений? Как для этого организовал свой кабинет, что он ел, какую музыку слушал? Все это было материалом моего режиссерского исследования, результат которого увидят наши зрители», - рассказал он.

Ранее памятник Михаилу Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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