Фильм «Ёлки 11» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Продолжение российской франшизы «Ёлки 11» возглавило кинопрокат в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает ресурс kinobusiness.com.

Картина принесла создателям 211,4 млн рублей. Второе место занимает семейная комедия «Домовёнок Кузя» с показателем 146,1 млн рублей.

Замыкает тройку премьера недели - мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6» (88,6 млн рублей).

Далее идут фильма «Баба Яга спасает Новый год» и сиквел «Муфаса: Король Лев».

Ранее Фонд кино назвал 13 российских фильмов, производство которых собирается поддержать государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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