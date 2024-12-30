Фильм «Ёлки 11» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Продолжение российской франшизы «Ёлки 11» возглавило кинопрокат в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает ресурс kinobusiness.com.
Картина принесла создателям 211,4 млн рублей. Второе место занимает семейная комедия «Домовёнок Кузя» с показателем 146,1 млн рублей.
Замыкает тройку премьера недели - мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6» (88,6 млн рублей).
Далее идут фильма «Баба Яга спасает Новый год» и сиквел «Муфаса: Король Лев».
Ранее Фонд кино назвал 13 российских фильмов, производство которых собирается поддержать государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «Ёлки 11» возглавил кинопрокат в России и СНГ
- Парковки в Москве стали бесплатными до 8 января
- Путин починил свои часы с помощью ручки
- Минобороны России: Освобожден населенный пункт Новотроицкое в ДНР
- СМИ: Скончался 39-й президент США Джимми Картер
- Родившиеся с 2025 года дети станут поколением «Бета»
- Власти утвердили создание «Национального словарного фонда» в России
- СМИ узнали, какая страна поможет Украине электричеством из-за угроз Словакии
- Экипажу разбившегося в Казахстане самолета AZAL присвоили звания героев Азербайджана
- Премьер Грузии сделал заявление о втором фронте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru