Фильм «Вызов» выпустят в прокат в Турции

«Фильм "Вызов" планируется к прокату в Турции в ближайшие месяцы», — цитирует Атакишеву ТАСС.

«Вызов» вышел на российские экраны в 2023 году. Над созданием ленты работали Первый канал, АО «Главкосмос», Роскосмос, студия Yellow, Black and White и онлайн-платформа Start при поддержке Фонда кино. В фильме снимались Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев и другие, в том числе космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров.

