Фильм «Водитель-олигарх» вышел в лидеры кинопроката в России за выходные

Семейная комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх» вышла в лидеры кинопроката в России и странах СНГ, собрав 74,5 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные привел портал kinobusiness.com за период с 18 по 21 июля.

Фильм рассказывает о сыне олигарха Тимуре Бабурине, который привык тратить отцовские деньги. Внезапно бизнес-партнер его отца Антон предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться. Роли в картине сыграли Алексей Чадов, Павел Прилучный, Ольга Погодина, Станислав Дужников и другие.

«Простой и талантливый»: Режиссер фильма «Хейт» о кинодебюте Дзюбы

На второй строчке расположился фильм Василия Свиридова «Не одна дома», картина собрала 33,3 млн рублей за минувшие выходные. В центре сюжета – пятиклассница Маша Хаметова, которая остается дома одна, когда родители уезжают в командировку. За девочкой присматривает няня-мошенница, которую школьнице предстоит разоблачить.

Третье место заняла драма Томаса К. Нэппера «Мадам Клико», собравшая 18,5 млн рублей. Фильм рассказывает о Барбе-Николь Клико, которой пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживавший не лучшие времена.

Ранее сообщалось, что мультфильм «Головоломка 2» заработал в мировом прокате уже 1,25 млрд долларов и стал самым кассовым хитом студии Pixar. Как отмечает издание Deadline, мультфильму Келси Манна удалось обойти «Суперсемейку» (сборы 1,24 млрд долларов), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры