Фильм «Водитель-олигарх» вышел в лидеры кинопроката в России за выходные

Семейная комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх» вышла в лидеры кинопроката в России и странах СНГ, собрав 74,5 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные привел портал kinobusiness.com за период с 18 по 21 июля.

Фильм рассказывает о сыне олигарха Тимуре Бабурине, который привык тратить отцовские деньги. Внезапно бизнес-партнер его отца Антон предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться. Роли в картине сыграли Алексей Чадов, Павел Прилучный, Ольга Погодина, Станислав Дужников и другие.