Фильм Валерия Переверзева «Брат 3» покажут в Каннах
Кинокартину режиссёра Валерия Переверзева «Брат 3» покажут в деловой программы международного Каннского кинофестиваля. Об этом в своих соцсетях заявила продюсер Юлия Переверзева.
По её словам, фильм представят на Каннском кинорынке Marché du Film, при этом презентуют его под звучным названием THE BRATTT.
Предполагается, что показ в Каннах поможет ленте найти международного прокатчика.
«Что касается «Брат 3» - ему уготовлен повторный прокат в РФ, международная дистрибьюция и красивая фестивальная жизнь», - написал режиссёр.
Ранее Валерий Переверзев рассказал «Радиоточке НСН», что продолжение «Брата-3» будет концентратом артхаусного хоррора от «Вия» до «Зловещих мертвецов».
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