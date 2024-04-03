Фильм Валерия Переверзева «Брат 3» покажут в Каннах

По её словам, фильм представят на Каннском кинорынке Marché du Film, при этом презентуют его под звучным названием THE BRATTT.

Предполагается, что показ в Каннах поможет ленте найти международного прокатчика.

«Что касается «Брат 3» - ему уготовлен повторный прокат в РФ, международная дистрибьюция и красивая фестивальная жизнь», - написал режиссёр.

Ранее Валерий Переверзев рассказал «Радиоточке НСН», что продолжение «Брата-3» будет концентратом артхаусного хоррора от «Вия» до «Зловещих мертвецов».

