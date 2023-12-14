Режиссер «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского фестиваля

Гервиг станет первой американской женщиной-режиссером, которая возглавит жюри Каннского киновестиваля. Кроме того, она станет самым молодым председателем с 1966 года, — тогда этот пост занимала 31-летняя Софи Лорен.

Легендарный 77-й Каннский кинофестиваль будет проходить с 14 по 25 мая.

Ранее фильм из Ирана «Один» режиссера Джафара Наджафи получил гран-при I Международного фестиваля авторского документального кино SiberiaDOC в Красноярске, напоминает RT.

