Режиссер «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского фестиваля

Режиссер фильмв «Барби» Грета Гервиг станет председателем жюри Каннского кинофестиваля, сообщает Variety.

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Гервиг станет первой американской женщиной-режиссером, которая возглавит жюри Каннского киновестиваля. Кроме того, она станет самым молодым председателем с 1966 года, — тогда этот пост занимала 31-летняя Софи Лорен.

Легендарный 77-й Каннский кинофестиваль будет проходить с 14 по 25 мая.

Ранее фильм из Ирана «Один» режиссера Джафара Наджафи получил гран-при I Международного фестиваля авторского документального кино SiberiaDOC в Красноярске, напоминает RT.

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