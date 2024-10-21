Фильм ужасов «Чужой: Ромул» выпустят на VHS-кассетах

Кинокомпания 20th Century Studios решила оригинальным способом отметить 45-летие оригинального фильма «Чужой» Ридли Скотта, вышедшего в 1979 году.

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В пресс-службе заявили, что в честь этого события фильма ужасов «Чужой: Ромул» будет выпущен не только в онлайне. Ленту можно будет купить на DVD и Blu-Ray, а также на VHS-кассетах.

Отмечается, что фильм будет записан на видеокассету в формате 4:3. Продажи стартуют 3 декабря, тираж будет ограничен.

Ранее американская актриса Сигурни Уивер, сыгравшая в первом «Чужом» Скотта и трёх последующих частях, стала обладательницей почётного «Золотого льва» 81-го Венецианского кинофестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / ETIENNE
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