Фильм ужасов «Чужой: Ромул» выпустят на VHS-кассетах

В пресс-службе заявили, что в честь этого события фильма ужасов «Чужой: Ромул» будет выпущен не только в онлайне. Ленту можно будет купить на DVD и Blu-Ray, а также на VHS-кассетах.

Отмечается, что фильм будет записан на видеокассету в формате 4:3. Продажи стартуют 3 декабря, тираж будет ограничен.

Ранее американская актриса Сигурни Уивер, сыгравшая в первом «Чужом» Скотта и трёх последующих частях, стала обладательницей почётного «Золотого льва» 81-го Венецианского кинофестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

