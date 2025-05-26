Фильм Юрия Быкова «Хозяин» выйдет на Apple TV
Фильм Юрия Быкова представят на Apple TV, а также на таких зарубежных платформах, как Prime Video, Filmin, Apple TV, Google TV и Rakuten TV, сообщает дистрибьютор Festival Films.
Картину еще в 2023 году представили на Берлинском и Женевском кинофестивалях, при этом она так и не вышла в российский прокат.
По сюжету обычный механик Иван Меньшов становится свидетелем ДТП на трассе и спасает жизнь влиятельному силовику Дмитрию Родину. Затем между ними завязывается дружба, которая не приносит ничего хорошего Меньшову. Главные роли воплотили Артем Быстров, Олег Фомин, Клавдия Коршунова и Александр Бандурин. Лента станет доступна на зарубежных стримингах с 4 июля.
Ранее сообщалось, что документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» представят на зарубежных онлайн-платформах Amazon и FILM PLATFORM. Соответствующее соглашение на международном кинорынке Marché du Film в рамках Каннского фестиваля заключила компания Slon Sales House. Также на платформах Amazon и FAWESOME.tv также представят сериал «Тайны Карениной», созданный онлайн-кинотеатрами Kion и Wink, передает «Радиоточка НСН».
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