Режиссер «Выжившего» Иньярриту приступит к съемкам фильма с Томом Крузом в ноябре

Режиссер «Выжившего» и «Бёрдмана», трехкратный обладатель премии «Оскар» мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту в ноябре текущего года приступит к съемке своего нового фильма, сообщает Variety.

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Главную роль в картине исполнит Том Круз. Он предстанет, на этот раз, в образе могущественного человека, который намерен спасти человечество, но в результате его действий возникает опасность, грозящая уничтожить на Земле всё живое.

Название ленты и дата премьеры пока держатся в секрете.

Ранее стало известно, что Том Круз заключил контракт с Warner Bros. на съемки новых фильмов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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