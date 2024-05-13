Фильм «Сто лет тому вперед» в четвертый раз возглавил кинопрокат в России и СНГ

Российская кинокартина «Сто лет тому вперед» вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ за прошедшие выходные, заработав 235,6 миллиона рублей, сообщил kinobusiness.com.

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На втором месте оказался фильм «Планета обезьян: Новое царство», принесший создателям 80 миллионов рублей. Замыкает тройку музыкальный фильм «Летучий корабль» (42,9 миллиона рублей).

На четвертом месте российская кинокомедия «Как я встретил ее маму» со сборами 33,6 миллиона рублей. Пятое место занял мультфильм «Приключения панды» (32 миллиона рублей).

Ранее фильм «Сто лет тому вперед» собрал первый миллиард, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
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