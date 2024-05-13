Фильм «Сто лет тому вперед» в четвертый раз возглавил кинопрокат в России и СНГ

На втором месте оказался фильм «Планета обезьян: Новое царство», принесший создателям 80 миллионов рублей. Замыкает тройку музыкальный фильм «Летучий корабль» (42,9 миллиона рублей).

На четвертом месте российская кинокомедия «Как я встретил ее маму» со сборами 33,6 миллиона рублей. Пятое место занял мультфильм «Приключения панды» (32 миллиона рублей).

Ранее фильм «Сто лет тому вперед» собрал первый миллиард, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

