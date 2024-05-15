Фильм «Сто лет тому вперед» стал самой успешной в прокате российской фантастикой

Фильм уже опередил картины «Притяжение», сборы которой составили 1,040 миллиарда рублей. Также «Сто лет тому вперед» демонстрируют более успешный результат, чем проект «Вторжение», собравший в прокате 962 миллиона рублей.

Как уточняет «Бюллетень кинопрокатчика», прирост сборов проекта за уикенде составил 66,6%. За прошедшие выходные картина заработала в российском прокате 235,6 миллиона рублей.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков сообщил «Радиоточке НСН», что кинотеатры ожидали от фильма «Сто лет тому вперед» сборов в 2,5-3 миллиарда рублей.

