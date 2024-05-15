Фильм «Сто лет тому вперед» стал самой успешной в прокате российской фантастикой
Фильм «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко собрала в российском прокате 1,193 миллиарда рублей, став самым кассовым проектом в жанре фантастика. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Фильм уже опередил картины «Притяжение», сборы которой составили 1,040 миллиарда рублей. Также «Сто лет тому вперед» демонстрируют более успешный результат, чем проект «Вторжение», собравший в прокате 962 миллиона рублей.
Как уточняет «Бюллетень кинопрокатчика», прирост сборов проекта за уикенде составил 66,6%. За прошедшие выходные картина заработала в российском прокате 235,6 миллиона рублей.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков сообщил «Радиоточке НСН», что кинотеатры ожидали от фильма «Сто лет тому вперед» сборов в 2,5-3 миллиарда рублей.
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