Фильм «Сто лет тому вперед» стал лидером проката в России и СНГ за выходные
Фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ по итогам уикенда 18–21 апреля. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.
Фантастическая лента по мотивам одноименной повести Кира Булычева вышла на экраны 18 апреля. За минувший уикенд картина заработала 309,2 млн рублей, общие сборы — 310,7 млн.
Над сценарием проекта работали Александр Андрющенко в соавторстве с Андреем Золотаревым и Ксенией Мирошник, пишет RT. В фильме снимались Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров и другие.
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