Фильм «Сто лет тому вперед» стал лидером проката в России и СНГ за выходные

Фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ по итогам уикенда 18–21 апреля. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

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Фантастическая лента по мотивам одноименной повести Кира Булычева вышла на экраны 18 апреля. За минувший уикенд картина заработала 309,2 млн рублей, общие сборы — 310,7 млн.

Над сценарием проекта работали Александр Андрющенко в соавторстве с Андреем Золотаревым и Ксенией Мирошник, пишет RT. В фильме снимались Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров и другие.

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ФОТО: Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
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