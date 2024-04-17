Дочь Кира Булычева похвалила актера Петрова, сыгравшего пирата Весельчака У

Роль пирата Весельчака У в фильме «Сто лет тому вперёд» стала для Александра Петрова «актёрской удачей». Об этом в беседе с NEWS.ru заявила дочь писателя Кира Булычева Алиса Лютомская.

«Хуже Диснея»: Почему российские зрители устали от ремейков советского кино

По её словам, артист ради своего героя не только сильно изменился внешне, но и в целом постарался.

«Сильный актёр, и внешний образ он поменял кардинально. Тут, как говорится, респект. И сыграл он хорошо, ему было что поиграть», - заключила Лютомская.

Ранее кинокомпания «Централ Партнёршип», снявшая фильм «Сто лет тому вперёд», перенесла премьеру с конца 2023 года на 18 апреля 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КультураКиноАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры