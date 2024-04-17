Дочь Кира Булычева похвалила актера Петрова, сыгравшего пирата Весельчака У

По её словам, артист ради своего героя не только сильно изменился внешне, но и в целом постарался.

«Сильный актёр, и внешний образ он поменял кардинально. Тут, как говорится, респект. И сыграл он хорошо, ему было что поиграть», - заключила Лютомская.

Ранее кинокомпания «Централ Партнёршип», снявшая фильм «Сто лет тому вперёд», перенесла премьеру с конца 2023 года на 18 апреля 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

