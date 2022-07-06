Фильм Сокурова «Сказка» вошёл в основную программу кинофестиваля в Локарно

По словам автора картины, его фильм - это фантастическая история о Второй мировой войне, рассказанная необычным визуальным языком.

Кинофестиваль в Локарно пройдёт с 3 по 13 августа 2022 года. Организаторы отметили, что не намерены отстранять российские фильмы из-за спецоперации на Украине, так как кино является «голосом поддержки разнообразия творчества во всех странах».

Ранее Сокуров, комментируя предложение режиссёра Никиты Михалкова создать евразийский аналог «Оскара», заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вкладывать деньги стоит в развитие кино, а не в создание новых амбициозных кинопремий.