Фильм Сокурова «Сказка» вошёл в основную программу кинофестиваля в Локарно

Организаторы кинофестиваля в швейцарском Локарно опубликовали список участников 75-го киносмотра. Согласно документу, в их число попал российский режиссёр Александр Сокуров и его фильм «Сказка».

Режиссёр Сокуров заявил, что таможня отказалась выпустить его из России в Финляндию

По словам автора картины, его фильм - это фантастическая история о Второй мировой войне, рассказанная необычным визуальным языком.

Кинофестиваль в Локарно пройдёт с 3 по 13 августа 2022 года. Организаторы отметили, что не намерены отстранять российские фильмы из-за спецоперации на Украине, так как кино является «голосом поддержки разнообразия творчества во всех странах».

Ранее Сокуров, комментируя предложение режиссёра Никиты Михалкова создать евразийский аналог «Оскара», заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вкладывать деньги стоит в развитие кино, а не в создание новых амбициозных кинопремий.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноКинофестивальКинорежиссёрАлександр Сокуров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры