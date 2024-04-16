Фильм Сокурова «Сказка» покажут в США и Великобритании
Кинокартину Александра Сокурова «Сказка» покажут в США, Великобритании и других странах. Об этом сообщает ScreenDaily.
По данным издания, международные права на показ ленты купила компания Juno Films. Старт проката намечен на позднюю осень 2024 года.
Уточняется, что Juno Films также намерена показать фильм Сокурова в Австралии, Новой Зеландии, Германии, Испании, Мексике, Польше, Бельгии и Нидерландах.
Главными героями «Сказки» являются Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль. Действие картины происходит во время Второй мировой войны, при этом весь сюжет вымышленный.
Минкульт РФ отказал картине Сокурова в выдаче прокатного удостоверения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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