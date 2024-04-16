Фильм Сокурова «Сказка» покажут в США и Великобритании

Кинокартину Александра Сокурова «Сказка» покажут в США, Великобритании и других странах. Об этом сообщает ScreenDaily.

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По данным издания, международные права на показ ленты купила компания Juno Films. Старт проката намечен на позднюю осень 2024 года.

Уточняется, что Juno Films также намерена показать фильм Сокурова в Австралии, Новой Зеландии, Германии, Испании, Мексике, Польше, Бельгии и Нидерландах.

Главными героями «Сказки» являются Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль. Действие картины происходит во время Второй мировой войны, при этом весь сюжет вымышленный.

Минкульт РФ отказал картине Сокурова в выдаче прокатного удостоверения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЕвропаСШАКинопрокатФильмАлександр Сокуров

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