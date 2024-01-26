Фильм «Снегирь» получил главный приз премии «Золотой орел»

Церемония награждения проходит на «Мосфильме». Победителя объявил гендиректор киностудии Карен Шахназаров. Премию получил продюсер картины Сергей Сельянов.

Фильм рассказывает о двух студентах мореходки, которые отправляются на практику на рыболовное судно «Снегирь» в Баренцево море.

Ранее Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила лауреатов за 2023 год. Лучшим игровым фильмом признан «Сказка» режиссера Александра Сокурова, сообщает «Радиоточка НСН».

