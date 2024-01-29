Фильм Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» покажут в США и Бразилии
Гендиректор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров рассказал ТАСС, что его фильм «Хитровка. Знак четырех» представят в США и Бразилии.
Отмечается, что главные роли в киноленте сыграли Михаил Пореченков и Константин Крюков.
В России же премьера фильма состоялась 18 мая 2023 года.
Ранее Шахназаров заявил, что не видит особых успехов в российском кинематографе на сегодняшний день. Однако он подчеркнул, что есть хороший шанс для популяризации отечественного кино. По словам Шахназарова, если снимать 300 фильмов в год, то примерно 60 картин могут «выдержать кинопрокат», что наполнит кинотеатры. Он подчеркнул, что нужно наращивать прежде всего количество картин, а «некоторые считают, что картины надо делать лучше».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru