Фильм Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» покажут в США и Бразилии

Отмечается, что главные роли в киноленте сыграли Михаил Пореченков и Константин Крюков.

В России же премьера фильма состоялась 18 мая 2023 года.

Ранее Шахназаров заявил, что не видит особых успехов в российском кинематографе на сегодняшний день. Однако он подчеркнул, что есть хороший шанс для популяризации отечественного кино. По словам Шахназарова, если снимать 300 фильмов в год, то примерно 60 картин могут «выдержать кинопрокат», что наполнит кинотеатры. Он подчеркнул, что нужно наращивать прежде всего количество картин, а «некоторые считают, что картины надо делать лучше».

