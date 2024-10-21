Фильм «Руки вверх!» стал лидером кинопроката в России и СНГ за выходные
Фильм режиссера Аскара Узабаева «Руки вверх!» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ за минувшие выходные. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.
Картина о творческом пути поп-группы «Руки вверх!» вышла на экраны 10 октября, отмечает Ura.ru. За 17-20 октября фильм заработал 186,5 млн рублей.
Вторым в списке лидеров проката стала работа Дэмиена Леоне «Ужасающий 3». За минувшие выходные картина собрала 87,8 млн рублей.
Третье место в рейтинге самых популярных фильмов в кинотеатрах занял фильм режиссеров Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера «Граф Монте-Кристо». Экранизация одноименного произведения Александра Дюма заработала за уикенд 62,1 млн рублей.
Ранее стало известно, что «Граф Монте-Кристо» стал лидером проката за 3-6 октября со сборами 76,8 млн рублей.
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