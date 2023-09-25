Фильм «Брат-3» выйдет в прокат 23 ноября

Художественный фильм режиссера Валерия Переверзева «Брат 3» начнут показывать в кинотеатрах с 23 ноября.

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Картина не связана с дилогией Алексей Балабанова. Дебютная лента Переверзева расскажет о дочке генерала, которая влюбилась в уличного художника, и о банде брата-близнеца военного. События развиваются в начале нулевых в Тамбове.

Главные роли достались Александре Вознесенской и Василию Карпенко, братьям Юрию и Владимиру Торсуевым. В съемках также поучаствовал рэпер Птаха, Оливье Сиу, Эрик Робертс и другие.

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ФОТО: РИА Новости
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