Фильм «Брат-3» выйдет в прокат 23 ноября

Картина не связана с дилогией Алексей Балабанова. Дебютная лента Переверзева расскажет о дочке генерала, которая влюбилась в уличного художника, и о банде брата-близнеца военного. События развиваются в начале нулевых в Тамбове.

Главные роли достались Александре Вознесенской и Василию Карпенко, братьям Юрию и Владимиру Торсуевым. В съемках также поучаствовал рэпер Птаха, Оливье Сиу, Эрик Робертс и другие.

