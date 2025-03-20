Фильм Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо обрел название и дату премьеры

Лента с Леонардо ДиКаприо в главной роли будет называться «Одна битва за другой». Она выйдет в мировой прокат 26 сентября, вместо 8 августа.

Как уточнили в кинокомпании, перенос премьеры связан с необходимостью оборудовать кинотеатры в США системой VistaVision. На установке этого оборудования настаивает режиссер картины, пояснили в Warner Bros.

Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо подписал контракт на съемки в новом фильме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

