Фильм Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо обрел название и дату премьеры

Новая картина, которую снимает американский режиссер Пол Томас Андерсон, обрела название и новую дату премьеры, сообщили в Warner Bros.

Леонардо Ди Каприо сыграет бездомного в новом фильме Пола Томаса Андерсона

Лента с Леонардо ДиКаприо в главной роли будет называться «Одна битва за другой». Она выйдет в мировой прокат 26 сентября, вместо 8 августа.

Как уточнили в кинокомпании, перенос премьеры связан с необходимостью оборудовать кинотеатры в США системой VistaVision. На установке этого оборудования настаивает режиссер картины, пояснили в Warner Bros.

Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо подписал контракт на съемки в новом фильме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Авиатор"
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