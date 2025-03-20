Фильм Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо обрел название и дату премьеры
Новая картина, которую снимает американский режиссер Пол Томас Андерсон, обрела название и новую дату премьеры, сообщили в Warner Bros.
Лента с Леонардо ДиКаприо в главной роли будет называться «Одна битва за другой». Она выйдет в мировой прокат 26 сентября, вместо 8 августа.
Как уточнили в кинокомпании, перенос премьеры связан с необходимостью оборудовать кинотеатры в США системой VistaVision. На установке этого оборудования настаивает режиссер картины, пояснили в Warner Bros.
Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо подписал контракт на съемки в новом фильме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве вновь доступна аренда электросамокатов и велосипедов
- Президентом МОК впервые в истории стала женщина
- Лидер Сирии второй раз не пожал руку Бербок
- «Величайший обман»: Мостовой раскритиковал победы сборной России
- Шойгу пообещал очередь за российским оружием после СВО
- Эд Ширан анонсировал новый альбом и сингл
- Полякам рекомендовали иметь запасы еды и лекарств на три дня
- Начался прием заявок на XXVI рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»
- Власти Череповца «заблюрили» лицо участника СВО, претендующего на пост мэра
- Шойгу назвал угрозой миру слова Макрона о «ядерном зонтике» для Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru