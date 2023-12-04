Фильм «Поедем с тобой в Макао» получил прокатное удостоверение 18+
Кинокартина режиссера Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао» получила удостоверение на весь срок проката. Соответствующая информация появилась в реестре прокатных удостоверений российского министерства культуры.
Уточняется, что фильм будет идти в кинозалах с маркировкой 18+ (запрещено для детей). Картина рассказывает о подпольном казино. Ранее создатели фильма заявили, что его проверяют на пропаганду азартных игр.
В связи с этим продюсерская компания не исключила, что фильм может быть показан единственный раз 4 декабря на фестивале «Зимний». «Поедем с тобой в Макао» включена там в конкурсную программу.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», эта же картина откроет III кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге» 8 декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru