Фильм «Огниво» возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 275 млн рублей

Семейный фильм «Огниво» стал лидером рейтинга самых популярных картин в кинопрокате в России и СНГ за минувшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

«Заберет свое»: «Огниво» предсказали сборы в 280 млн руб. за первый уик-энд

Приключенческая лента режиссера Александра Войтинского вышла на большие экраны 24 октября. За первый уикенд фильм заработал 275 млн рублей.

Вторым по кассовым сборам стал супергеройский фильм Келли Марсел «Веном: Последний танец», его сборы составили 177,8 млн рублей (без России и Белоруссии). Третью строчку рейтинга занял музыкальный байопик Аскара Узабаева «Руки Вверх!», заработавший 135 млн.

В пятерку лидеров кинопроката также вошли хоррор Корали Фаржеа «Субстанция» (сборы 56,3 млн рублей) и фильм ужасов от Дэмиена Леоне «Ужасающий 3» (53,7 млн).

Ранее кинопрокат в России возглавлял фильм «Руки вверх!» со сборами 225,7 млн рублей, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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