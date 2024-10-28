Фильм «Огниво» возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 275 млн рублей
Семейный фильм «Огниво» стал лидером рейтинга самых популярных картин в кинопрокате в России и СНГ за минувшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Приключенческая лента режиссера Александра Войтинского вышла на большие экраны 24 октября. За первый уикенд фильм заработал 275 млн рублей.
Вторым по кассовым сборам стал супергеройский фильм Келли Марсел «Веном: Последний танец», его сборы составили 177,8 млн рублей (без России и Белоруссии). Третью строчку рейтинга занял музыкальный байопик Аскара Узабаева «Руки Вверх!», заработавший 135 млн.
В пятерку лидеров кинопроката также вошли хоррор Корали Фаржеа «Субстанция» (сборы 56,3 млн рублей) и фильм ужасов от Дэмиена Леоне «Ужасающий 3» (53,7 млн).
Ранее кинопрокат в России возглавлял фильм «Руки вверх!» со сборами 225,7 млн рублей, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru