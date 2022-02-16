Бондарчук сыграет Федора Конюхова в фильме «Повелитель ветра»

В апреле в России стартуют съемки фильма о путешественнике Федоре Конюхове. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Сюжет картины строится вокруг его кругосветного путешествия на воздушном шаре, который он совершил в 2016 году. Режиссером ленты будет Игорь Волошин, известный по сериалу «Коса».

Отмечается, что главную роль в картине под названием «Повелитель ветра» сыграет российский актер, режиссер Федор Бондарчук. Он совместно с Александром Андрющенко, Денисом Баглаем и Михаилом Врубелем также выступит продюсером фильма.

В конце февраля выйдет финальный сезон сериала «Острые козырьки»

Его производством занимаются компании «Водород» и Art Pictures Studio. Дата премьеры фильма пока не известна.

Федор Конюхов – знаменитый российский путешественник, который совершил более 50 экспедиций, пять кругосветных путешествий и установил 25 мировых рекордов.

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ФОТО: Фёдор Конюхов. Фото с официального сайта.
ТЕГИ:КиноФильмФедор БондарчукПутешественникКонюхов
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