Бондарчук сыграет Федора Конюхова в фильме «Повелитель ветра»

В апреле в России стартуют съемки фильма о путешественнике Федоре Конюхове. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Сюжет картины строится вокруг его кругосветного путешествия на воздушном шаре, который он совершил в 2016 году. Режиссером ленты будет Игорь Волошин, известный по сериалу «Коса».

Отмечается, что главную роль в картине под названием «Повелитель ветра» сыграет российский актер, режиссер Федор Бондарчук. Он совместно с Александром Андрющенко, Денисом Баглаем и Михаилом Врубелем также выступит продюсером фильма.