Бондарчук сыграет Федора Конюхова в фильме «Повелитель ветра»
В апреле в России стартуют съемки фильма о путешественнике Федоре Конюхове. Об этом сообщает «Кинопоиск».
Сюжет картины строится вокруг его кругосветного путешествия на воздушном шаре, который он совершил в 2016 году. Режиссером ленты будет Игорь Волошин, известный по сериалу «Коса».
Отмечается, что главную роль в картине под названием «Повелитель ветра» сыграет российский актер, режиссер Федор Бондарчук. Он совместно с Александром Андрющенко, Денисом Баглаем и Михаилом Врубелем также выступит продюсером фильма.
Его производством занимаются компании «Водород» и Art Pictures Studio. Дата премьеры фильма пока не известна.
Федор Конюхов – знаменитый российский путешественник, который совершил более 50 экспедиций, пять кругосветных путешествий и установил 25 мировых рекордов.
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