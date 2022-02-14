В конце февраля выйдет финальный сезон сериала «Острые козырьки»

Ранее СМИ сообщили, что после завершения сезона создатели приступят к связанным с ним проектам. Уже известно о полнометражном фильме-сиквеле, съемки которого стартуют в 2023 году.

«Острые козырьки» - британский криминально-драматический сериал о банде из Бирмингема, которая появилась после окончания Первой мировой войны.