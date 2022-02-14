В конце февраля выйдет финальный сезон сериала «Острые козырьки»
27 февраля состоится премьера финального шестого сезона британского сериала «Острые козырьки». Об этом сообщает британская газета The Sunday Times со ссылкой на режиссера Энтони Бирна.
Отмечается, что сериал покажут на телеканале BBC One. Закрытый показ первого эпизода нового сезона пройдет в Бирмингеме 24 февраля.
Ранее СМИ сообщили, что после завершения сезона создатели приступят к связанным с ним проектам. Уже известно о полнометражном фильме-сиквеле, съемки которого стартуют в 2023 году.
«Острые козырьки» - британский криминально-драматический сериал о банде из Бирмингема, которая появилась после окончания Первой мировой войны.
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