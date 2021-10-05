Фильм о победе Китая над США стал популярнее нового Джеймса Бонда
Фильм о военной победе над Америкой китайского производства, снятый по заказу Коммунистической партии к своему 100-летию, стал популярнее нового фильма о Джеймсе Бонде, собрав рекордные 203 млн долларов, сообщает «РЕН ТВ».
Эпопея «Битва при Чосинском водохранилище» посвящена победе КНР над силами ООН во главе с США во время Корейской войны. Китайская лента стала самой дорогой, когда-либо снятой в Китае. Бюджет фильма оценивается в 200 млн долларов.
Кассовый успех может быть связан с тем, что правительство Китая организует поездки в кинотеатры для своих многочисленных сотрудников.
Напомним, в прокат вышел юбилейный 25-й фильм о Бонде «Не время умирать» и последний с Дэниелом Крэйгом в главной роли. В мировом прокате картина показала себя с лучшей стороны, уже собрав $119 млн. Как утверждает студия Universal, это первый голливудский релиз в эпоху пандемии, чья касса превысила $100 млн без кинопроката в Китае.
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