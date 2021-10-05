Фильм о победе Китая над США стал популярнее нового Джеймса Бонда

Фильм о военной победе над Америкой китайского производства, снятый по заказу Коммунистической партии к своему 100-летию, стал популярнее нового фильма о Джеймсе Бонде, собрав рекордные 203 млн долларов, сообщает «РЕН ТВ».

«Не время умирать»? Будут ли еще «Бонды» после Крейга

Эпопея «Битва при Чосинском водохранилище» посвящена победе КНР над силами ООН во главе с США во время Корейской войны. Китайская лента стала самой дорогой, когда-либо снятой в Китае. Бюджет фильма оценивается в 200 млн долларов.

Кассовый успех может быть связан с тем, что правительство Китая организует поездки в кинотеатры для своих многочисленных сотрудников.

Напомним, в прокат вышел юбилейный 25-й фильм о Бонде «Не время умирать» и последний с Дэниелом Крэйгом в главной роли. В мировом прокате картина показала себя с лучшей стороны, уже собрав $119 млн. Как утверждает студия Universal, это первый голливудский релиз в эпоху пандемии, чья касса превысила $100 млн без кинопроката в Китае.

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