Фильм о победе Китая над США стал популярнее нового Джеймса Бонда

Эпопея «Битва при Чосинском водохранилище» посвящена победе КНР над силами ООН во главе с США во время Корейской войны. Китайская лента стала самой дорогой, когда-либо снятой в Китае. Бюджет фильма оценивается в 200 млн долларов.

Кассовый успех может быть связан с тем, что правительство Китая организует поездки в кинотеатры для своих многочисленных сотрудников.

Напомним, в прокат вышел юбилейный 25-й фильм о Бонде «Не время умирать» и последний с Дэниелом Крэйгом в главной роли. В мировом прокате картина показала себя с лучшей стороны, уже собрав $119 млн. Как утверждает студия Universal, это первый голливудский релиз в эпоху пандемии, чья касса превысила $100 млн без кинопроката в Китае.

