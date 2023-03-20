Фильм о летчике-герое Юсупове возглавил российский кинопрокат

Фильм основан на реальных событиях. В августе 2019 года пилот Дамир Юсупов совершил посадку на кукурузном поле — у самолета отказали двигатели. На борту находились 233 человека. Все выжили, но травмы получили 74 человека.

Дамиру Юсупову было присвоено высшее звание – Герой России.

В топ-3 лент вошли, хоть и с существенным отставанием, фильм «Поехавшая» о девушке, путешествующей по России на велосипеде и военная драма «Нюрнберг» - у них 84,4 млн и 37,5 млн рублей. Эти фильмы тоже основаны на реальных событиях.

