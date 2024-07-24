Фильм о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове покажут футболистам

Лента выйдет на экраны российских кинотеатров в конце октября 2024 года. В ней снялись - Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко, Сергей Мигицко и другие артисты.

Ранее стало известно, что новую спортивную драму о фигуристах Пахомовой и Горшкове снимут в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

