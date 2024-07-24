Фильм о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове покажут футболистам
Новый российский художественный фильм, рассказывающий о жизни капитана московского «Спартака» Фёдора Черенкова, покажут игрокам сборной России по футболу и клуба, за который выступал форвард. Об этом заявил режиссер картины «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин, передает ТАСС.
Лента выйдет на экраны российских кинотеатров в конце октября 2024 года. В ней снялись - Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко, Сергей Мигицко и другие артисты.
Ранее стало известно, что новую спортивную драму о фигуристах Пахомовой и Горшкове снимут в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Фильм о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове покажут футболистам
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru