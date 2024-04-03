Фильм «Межсезонье» о проблемах подростков выйдет в виде сериала
Расширенный вариант фильма «Межсезонье» в формате сериала выйдет в России в текущем году. Работа будет доступна на одной из стриминговых площадок, рассказал ТАСС автор проекта, режиссер Александр Хант.
Криминальная мелодрама «Межсезонье» о проблемах подростков вышла в прокат в 2021 году. Картина получила несколько призов на кинофестивалях. За основу сюжета было взято ЧП, которое произошло 14 ноября 2016 года в посёлке Струги Красные в Псковской области.
Тогда 15-летние подростки Денис и Екатерина забрали оружие из дома родственников, а затем открыли огонь по полицейским возле коттеджа. При этом они вели прямую трансляцию в Интернете. Когда группа захвата ворвалась в дом, подростки были мертвы – они совершили суицид.
По словам режиссёра, сейчас съёмочная группа заново монтирует с нуля историю героев за счёт обширного отснятого материала. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Александр Хант наиболее известен в качестве автора фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова заявила о планах Франции перебросить военных на Украину в апреле
- Мишустин: все виновные в теракте в «Крокус Сити Холле» понесут наказание
- Глава МИД Лавров вскоре отправится на переговоры в Китай
- Карпин: Неизвестно, остаюсь я в сборной России или нет
- Фильм о балерине «Джойка» выйдет в российский прокат в апреле
- Фильм «Межсезонье» о проблемах подростков выйдет в виде сериала
- «Крутейшая!»: Олимпийская чемпионка Мельникова дебютировала в сериале «Игры»
- Мишустин: Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй россиянин
- Иран анонсировал скорые удары по Израилю за разрушение консульства в Дамаске
- В московской школе потолок рухнул на учащихся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru