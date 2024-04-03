Фильм «Межсезонье» о проблемах подростков выйдет в виде сериала

Расширенный вариант фильма «Межсезонье» в формате сериала выйдет в России в текущем году. Работа будет доступна на одной из стриминговых площадок, рассказал ТАСС автор проекта, режиссер Александр Хант.

Криминальная мелодрама «Межсезонье» о проблемах подростков вышла в прокат в 2021 году. Картина получила несколько призов на кинофестивалях. За основу сюжета было взято ЧП, которое произошло 14 ноября 2016 года в посёлке Струги Красные в Псковской области.