«Крутейшая!»: Олимпийская чемпионка Мельникова дебютировала в сериале «Игры»
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова дебютировала в кино, снявшись в сериале Евгения Стычкина «Игры», сообщили НСН в пресс-службе «Кинопоиска».
«Это абсолютно новая сфера, творческая. Изначально меня пригласили на дублёра, предстояло выполнить сложные гимнастические элементы. Но режиссёр Евгений Стычкин предложил пройти кастинг. Я не думала, что могу попасть в кино, и не представляла, как устроены все процессы, поэтому консультировалась со знакомыми актёрами», - рассказала Мельникова.
Со своей стороны, Стычкин назвал гимнастку «крутейшей», допустив, что ее может ждать в кино большой успех.
«Игры» являются оригинальным сериалом «Кинопоиска». Картина рассказывает о подготовке к Олимпиаде-80. Мельникова играет гимнастку, в числе других актеров, задействованных в сериале, Юрий Стоянов, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Игорь Костолевский, Сергей Чонишвили, Александра Бортич и Павел Майков, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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