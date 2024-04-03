«Крутейшая!»: Олимпийская чемпионка Мельникова дебютировала в сериале «Игры»

Со своей стороны, Стычкин назвал гимнастку «крутейшей», допустив, что ее может ждать в кино большой успех.

«Игры» являются оригинальным сериалом «Кинопоиска». Картина рассказывает о подготовке к Олимпиаде-80. Мельникова играет гимнастку, в числе других актеров, задействованных в сериале, Юрий Стоянов, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Игорь Костолевский, Сергей Чонишвили, Александра Бортич и Павел Майков, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

