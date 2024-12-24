Фильм МЧС впервые претендует на кинопремию «Золотой орел»

Кинокартина, снятая сотрудниками федерального МЧС, впервые получила номинацию на национальную кинематографическую премию «Золотой орел» в разделе «Лучший неигровой фильм». В шорт-лист включен фильм «Где живет счастье: Соловки».

Как сообщили ТАСС в экстренном ведомстве, картину создала творческая группа «МЧС Медиа» во главе с режиссером Данилом Акимовым. Фильм сделали, когда съемочная группа занималась подготовкой программы о специальной пожарной части на Соловках.

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Всего награды будут вручены в 23 номинациях. За приз «Лучший фильм» в этом году будут бороться пять картин: «Вечная зима» Николая Ларионова, «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова, «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ХХIII Торжественная Церемония награждения «Золотым орлом» назначена на 31 января 2025 года. Она пройдет в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

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Фото: vk.com/mchsmedia
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