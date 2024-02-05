Фильм «Мастер и Маргарита» вновь стал лидером кинопроката в России и СНГ

Фильм «Мастер и Маргарита» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ 1-4 февраля, за уикенд картина режиссера Михаила Локшина собрала 406 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Евгений Цыганов посмеялся над критиками фильма «Мастер и Маргарита»

Второе место в рейтинге заняла комедия Марюса Вайсберга «Конец Славы» с Павлом Деревянко, сборы которой составили 128,7 млн рублей. Третьим в списке лидеров проката стал музыкальный фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты», собравший 71,7 млн рублей.

В пятерку лидеров кинопроката в минувшие выходные также вошли комедии «Холоп 2» Клима Шипенко (69,7 млн рублей) и «Я - медведь» Кирилла Кемница (59,6 млн).

Картина «Мастер и Маргарита» по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова вышла на экраны 25 января. Сценарий к фильму написал Роман Кантор, отмечает телеканал «360». Главные роли в ленте сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Проект был создан при участии Фонда кино, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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