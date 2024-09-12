Фильм «Мария» с Анджелиной Джоли в роли Марии Каллас покажут в России

Этой осенью на экраны российских кинотеатров выйдет фильм-участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля этого года «Мария» о великой оперной примадонне Марии Каллас, сообщает «Российская газета».

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В главной роли - Анджелина Джоли. Байопик снял чилийский кинорежиссёр и продюсер Пабло Ларраин.

Ленту для показа в России приобрела компания «Парадиз».

Также в российский прокат выйдет картина «Плохая девочка» Халины Рейн. За исполнение главной роли в этом фильме Николь Кидман была удостоена Кубка Вольпи за лучшую женскую роль 81-го Венецианского кинофестиваля.

Ранее в российский прокат вышел фильм «Ворон», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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