Фильм «Мария» с Анджелиной Джоли в роли Марии Каллас покажут в России
Этой осенью на экраны российских кинотеатров выйдет фильм-участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля этого года «Мария» о великой оперной примадонне Марии Каллас, сообщает «Российская газета».
В главной роли - Анджелина Джоли. Байопик снял чилийский кинорежиссёр и продюсер Пабло Ларраин.
Ленту для показа в России приобрела компания «Парадиз».
Также в российский прокат выйдет картина «Плохая девочка» Халины Рейн. За исполнение главной роли в этом фильме Николь Кидман была удостоена Кубка Вольпи за лучшую женскую роль 81-го Венецианского кинофестиваля.
Ранее в российский прокат вышел фильм «Ворон», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru