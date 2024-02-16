Фильм «Лед 3» возглавил российский прокат
Мелодрама «Лед 3» режиссера Юрия Хмельницкого стала лидером российского проката, сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».
По итогам первого дня лента заработала 59 миллионов рублей. Всего за несколько дней сборы составили 340 миллионов. Ожидается, что по итогам уикэнда картина преодолеет планку в 500 миллионов.
Релиз мелодрамы состоялся в среду, 14 февраля. Картина рассказывает о повзрослевшей Наде и ее отношениях с хоккеистом Сергеем. Возлюбленные во что бы то ни стало пытаются преодолеть разлуку.
Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина заработал в прокате более 1,5 миллиарда рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru