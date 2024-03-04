Фильм «Лед-3» возглавил кинопрокат в третий уикенд подряд

За 29 февраля – 3 марта спортивная мелодрама с Александром Петровым в главной роли собрала 199,9 млн рублей. Всего лента заработала 1,58 млрд.

Вторым в списке лидеров проката стал фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», собравший 101,7 млн рублей (общие сборы — 2,18 млрд). За ним следует «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, заработавшая 92 млн рублей (без России и Белоруссии).

Кроме того, в число самых популярных фильмов в кинопрокате в минувший уикенд вошли комедия Рем Кериси «Кот и пес» со сборами 35,1 млн рублей и драма Александра Гурьянова и Тимура Хвана «Командир» с 33 млн, за все время показа лента заработала 142,1 млн.

Между тем стало известно, что фильм «Мальвина», который должен был выйти в прокат в конце марта, убрали из расписания кинотеатров. Главную роль в картине сыграла блогер Анастасия Ивлеева, напоминает телеканал «360».

