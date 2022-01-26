Фильм «Купе № 6» номинирован на премию «Сезар»
Фильм «Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена, снятый при участии Минкульта РФ, номинирован на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм».
Главную мужскую роль в картине сыграл российский актер Юра Борисов.
«Сезар» — национальная кинопремия Франции, она вручается с 1976 года. В этом году церемония награждения победителей пройдет 25 февраля в Париже.
Фильм «Купе № 6», выдвинутый Финляндией, ранее попал в шорт-лист «Оскара». Также он получил номинацию «Золотого глобуса», но уступил японской ленте «Сядь за руль моей машины».
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