Фильм-концерт о Жванецком выйдет в российский прокат 15 мая
В России 15 мая стартует прокат фильма-концерта «Жванецкий», в котором приняли участие звезды театра и кино. Как сообщили представители кинокомпании «Вселенная кино», проект включает монологи Михаила Жванецкого, которые стали культовыми и вошли в повседневную речь.
В фильме участвовали Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Павел Деревянко, Владимир Вдовиченков, Настасья Самбурская, Людмила Артемьева, Игорь Золотовицкий, Николай Валуев и другие знаменитости. В фильме они прочли лучшие монологи сатирика, а также поделились воспоминаниями о нем.
Креативным продюсером картины стала вдова Жванецкого, Наталья Жванецкая. Художественным руководителем проекта стал Евгений Гришковец, а режиссером — Вадим Плохотников.
В фильме также представлены уникальные кадры из дома писателя и ранее не опубликованные произведения, передает «Радиоточка НСН».
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