Фильм-концерт о Жванецком выйдет в российский прокат 15 мая

В России 15 мая стартует прокат фильма-концерта «Жванецкий», в котором приняли участие звезды театра и кино. Как сообщили представители кинокомпании «Вселенная кино», проект включает монологи Михаила Жванецкого, которые стали культовыми и вошли в повседневную речь.

В фильме участвовали Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Павел Деревянко, Владимир Вдовиченков, Настасья Самбурская, Людмила Артемьева, Игорь Золотовицкий, Николай Валуев и другие знаменитости. В фильме они прочли лучшие монологи сатирика, а также поделились воспоминаниями о нем.

Фильм «Жванецкий» покажут на кинофестивале «Послание к человеку» в Петербурге

Креативным продюсером картины стала вдова Жванецкого, Наталья Жванецкая. Художественным руководителем проекта стал Евгений Гришковец, а режиссером — Вадим Плохотников.

В фильме также представлены уникальные кадры из дома писателя и ранее не опубликованные произведения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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