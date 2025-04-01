Фильм-концерт о Жванецком выйдет в российский прокат 15 мая

В России 15 мая стартует прокат фильма-концерта «Жванецкий», в котором приняли участие звезды театра и кино. Как сообщили представители кинокомпании «Вселенная кино», проект включает монологи Михаила Жванецкого, которые стали культовыми и вошли в повседневную речь.

В фильме участвовали Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Павел Деревянко, Владимир Вдовиченков, Настасья Самбурская, Людмила Артемьева, Игорь Золотовицкий, Николай Валуев и другие знаменитости. В фильме они прочли лучшие монологи сатирика, а также поделились воспоминаниями о нем.