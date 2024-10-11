Фильм «Кончится лето» получил Гран-При кинофестиваля «Маяк»
Картина Владимира Мункуева и Максима Арбугаева «Кончится лето» удостоена Гран-при кинофестиваля «Маяк», который проходил в Геленджике с 5 по 10 октября, сообщает «Российская газета».
Приз лучшему режиссеру достался Александру Ханту за ленту «Джекпот». Лучшим актером признан Максим Стоянов, снявшийся в фильме «Джекпот». Приз лучшей актрисы вручили Евгении Гомовой за работу в фильме «Агния».
Лучшим дебютом назвали «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой.
Ранее Герман-младший назвал фильм «Анора» событием года в мировом кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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