Фильм «Кончится лето» получил Гран-При кинофестиваля «Маяк»

Картина Владимира Мункуева и Максима Арбугаева «Кончится лето» удостоена Гран-при кинофестиваля «Маяк», который проходил в Геленджике с 5 по 10 октября, сообщает «Российская газета».

Российская премьера фильма «Анора» состоится на кинофестивале «Маяк» 5 октября

Приз лучшему режиссеру достался Александру Ханту за ленту «Джекпот». Лучшим актером признан Максим Стоянов, снявшийся в фильме «Джекпот». Приз лучшей актрисы вручили Евгении Гомовой за работу в фильме «Агния».

Лучшим дебютом назвали «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой.

Ранее Герман-младший назвал фильм «Анора» событием года в мировом кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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