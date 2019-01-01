Серебренников экранизирует роман «Петровы в гриппе и вокруг него»
Режиссёр Кирилл Серебренников снимет картину по роману писателя из Екатеринбурга Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что о запуске производства фильма по роману екатеринбуржца объявила компания Hype Film. Об этом было объявлено в рамках Каннского кинорынка. Серебренников выступит в качестве режиссёра и автора сценария.
Сюжет, по словам продюсера фильма Ильи Стюарта, повествует о сражениях с судьбой, которые постигают каждого человека ежедневно. Он отметил, что порой обыденные дела могут обернуться неожиданной стороной и даже приключениями. Фильм станет совместной продукцией России, Франции и Швейцарии. Об актёрском составе пока не сообщается.
Напомним, Кирилл Серебренников является фигурантом уголовного дела о хищениях в «Седьмой студии». 8 апреля суд освободил режиссёра из-под домашнего ареста, где он провёл более года. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов тогда оценил в эфире НСН решение суда об изменении меры пресечения.
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