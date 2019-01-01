Серебренников экранизирует роман «Петровы в гриппе и вокруг него»

Сюжет, по словам продюсера фильма Ильи Стюарта, повествует о сражениях с судьбой, которые постигают каждого человека ежедневно. Он отметил, что порой обыденные дела могут обернуться неожиданной стороной и даже приключениями. Фильм станет совместной продукцией России, Франции и Швейцарии. Об актёрском составе пока не сообщается.

Напомним, Кирилл Серебренников является фигурантом уголовного дела о хищениях в «Седьмой студии». 8 апреля суд освободил режиссёра из-под домашнего ареста, где он провёл более года. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов тогда оценил в эфире НСН решение суда об изменении меры пресечения.

