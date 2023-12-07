Фильм Ивана Твердовского «Панические атаки» получил главный приз «Зимнего»

В Москве в кинотеатре «Художественный подвели итоги Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», сообщает «Интерфакс».

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Главный приз получила картина Ивана Твердовского «Панические атаки». Она рассказывает историю девушки, страдающей паническими атаками и нервными проявлениями, которая оказавшись в чужой стране совершает преступление.

Приз за «Лучшую режиссуру» вручили режиссеру из Якутии Николаю Корякину за фильм «Тимир».

Лучшим актером признан Сергей Двойников за работу в фильме «Панические атаки», а лучшей актрисой стала Полина Цыганова за работу в киноленте «110».

Ранее фильм «Не хороните меня без Ивана» получил главный приз кинофестиваля «Зимний», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: mos.ru/М. Денисов
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