Фильм «Холоп 2» возглавил кинопрокат в России и СНГ
15 января 202402:29
Российская кинокартина «Холоп 2» выбилась в лидеры кинопроката в России и СНГ, сообщает ресурс Kinobusiness.
Лента заработала 372,5 млн рублей за минувшие выходные. Второе место занимает музыкальный полнометражный фильм «Бременские музыканты», который принес создателям 312,7 млн рублей. Замыкает тройку анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли», собравший 94,3 млн рублей.
Всего «Холоп 2» заработал уже более трех миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru