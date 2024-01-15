Фильм «Холоп 2» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Российская кинокартина «Холоп 2» выбилась в лидеры кинопроката в России и СНГ, сообщает ресурс Kinobusiness.

«Чебурашку» не догонит: «Холопу-2» предрекли 3,5 млрд рублей сборов

Лента заработала 372,5 млн рублей за минувшие выходные. Второе место занимает музыкальный полнометражный фильм «Бременские музыканты», который принес создателям 312,7 млн рублей. Замыкает тройку анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли», собравший 94,3 млн рублей.

Всего «Холоп 2» заработал уже более трех миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фрагмент постера фильма "Холоп 2"
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