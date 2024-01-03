Фильм «Холоп 2» собрал в прокате миллиард рублей за три дня

По состоянию на 11:00 3 января комедия заработала уже более миллиарда рублей. В эту сумму входят сборы от предпродаж билетов на сеансы в ближайшие дни.

На втором месте находятся «Бременские музыканты» с результатом 783 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», собравший 239 миллионов.

Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в кинотеатрах 23 мая 2024 года. Создатели картины пообещали больше приключений и экшена на экране, отмечает «Радиоточка НСН».

