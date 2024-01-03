Фильм «Холоп 2» собрал в прокате миллиард рублей за три дня
Картина режиссера Клима Шипенко «Холоп 2» заработала первый миллиард в отечественном кинопрокате, свидетельствуют данные ЕАИС.
По состоянию на 11:00 3 января комедия заработала уже более миллиарда рублей. В эту сумму входят сборы от предпродаж билетов на сеансы в ближайшие дни.
На втором месте находятся «Бременские музыканты» с результатом 783 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», собравший 239 миллионов.
Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в кинотеатрах 23 мая 2024 года. Создатели картины пообещали больше приключений и экшена на экране, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО: с подконтрольной Киеву территории вернулись 248 российских военных
- «Сойдет за юмор»: Лоза назвал непонятными песни Баскова, Билана и Долиной
- Мантуров анонсировал перезапуск производства на бывшем заводе Volkswagen
- Фильм «Холоп 2» собрал в прокате миллиард рублей за три дня
- ВСУ обстреляли села Замостье и Муром Белгородской области
- У Крымского моста образовались очереди из почти тысячи автомобилей
- Число жертв теракта в Иране превысило 100
- СМИ: власти Израиля обсуждают переселение жителей Газы в Конго
- Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» возглавил российский прокат
- МИД Франции счел удары ВСУ по Белгороду «законной обороной»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru