Фильм «Граф Монте-Кристо» стал первым из иностранных в прокате в РФ в этом году

На экраны российских кинотеатров фильм вышел 19 сентября и собрал свыше 450 миллионов рублей. Он сместил на второе место ленту Гая Ричи «Министерство не джентельменских дел».

Ранее стало известно, что фильм «Ученик. Восхождение Трампа» выйдет в российский прокат в середине ноября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

