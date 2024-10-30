Фильм «Граф Монте-Кристо» стал первым из иностранных в прокате в РФ в этом году
Франко-бельгийская картина, снятая по мотивам одноимённого романа Александра Дюма-старшего «Граф Монте-Кристо» стала самой кассовой иностранной лентой в российском прокате в 2024 году, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
На экраны российских кинотеатров фильм вышел 19 сентября и собрал свыше 450 миллионов рублей. Он сместил на второе место ленту Гая Ричи «Министерство не джентельменских дел».
Ранее стало известно, что фильм «Ученик. Восхождение Трампа» выйдет в российский прокат в середине ноября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru