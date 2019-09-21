Фильм «Гемини» зрители назвали «технологическим чудом»

На предпремьерных показах фильм «Гемини» с голливудским актером Уиллом Смитом в главной роли публика назвала «технологическим чудом». Создателем техношедевра является Энг Ли, создавший ранее фильмы «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Жизнь Пи»,«Горбатая гора».

Кинокартина «Гемини» снята на максимальной скорости 120 кадров в секунду в формате 3D, с разрешением 4К, сообщает портал Gamebomb. Благодаря визуальным эффектам зрители окажутся в «самом эпицентре экшена вместе с актёрами», пишет ИА REGNUM.

Судя по отзывам в соцсетях, зрители высоко оценили реалистичность изображения.

Уилл Смит сыграл в фильме себя в молодости и нынешнего. Молодой персонаж Смита создан благодаря цифровой копии актера. Кинокартина снята на столь мощные и чувствительные камеры, что для ленты пришлось создавать специальный, полупрозрачный, грим.

Премьера «Гемини» в России запланирована на 10 октября.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН рассказал, почему люди готовы платить за просмотры фильмов в интернете вместо использования бесплатных сервисов.

