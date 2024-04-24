Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» получил аудиторный рейтинг 93%

Новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» получил аудиторный рейтинг 93% на сайте Rotten Tomatoes.

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Примечательно, что этот рейтинг выше, чем у предыдущих фильмов режиссера. В частности, «Гнев человеческий» и «Джентльмены».

Независимое киноиздание IndieWire назвало «Министерство неджентльменских дел» лучшим фильмом Гая Ричи со времен «Агентов АНКЛ».

Отсутствие прокатного удостоверения у фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» демонстрирует крайне неграмотную политику Минкультуры, заявил ранее кинокритик Давид Шнейдеров «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС
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