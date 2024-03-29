Фильм Джонни Деппа о Модильяни покажут в России осенью
29 марта 202410:59
Режиссёрский дебют звезды Голливуда Джонни Деппа фильм «Моди» выйдет в российский кинопрокат осенью 2024 года, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».
Картина расскажет о трёх днях пребывания Амедео Модильяни в Париже. Сценарий написан по книге Денниса Макинтайра «Состояние исступления».
В киноленте снялись Риккардо Скамарчо, Аль Пачино, Луиза Раньери, Салли Филлипс и другие.
Ранее стало известно, что Gaumont снимет сериал о семье Гуччи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru