Фильм «Джокер» на международном рынке популярнее, чем в Штатах
Фильм "Джокер" в мировом прокате стал успешнее, чем в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Collider.
Картина, снятая режиссером Тоддом Филлипсом, после двух недель в прокате принесла своим создателям почти $550 млн. В настоящий момент это самый успешный проект в серии "Вселенная DC Comics" от студии WarnerBros. Фильм обошелся создателям в $55 млн, при этом этом он собрал более $350 млн в международном прокате. Самые большие кассовые сборы на сегодня сделаны в Великобритании, Мексике, Корее и России.
Агентство предполгает, что Warner Bros. после такого успеха может предложить Филлипсу снять продолжение истории Джокера или сделать подобное полнометражное кино о другом персонаже комиксов.
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