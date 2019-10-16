Фильм «Джокер» на международном рынке популярнее, чем в Штатах

Картина, снятая режиссером Тоддом Филлипсом, после двух недель в прокате принесла своим создателям почти $550 млн. В настоящий момент это самый успешный проект в серии "Вселенная DC Comics" от студии WarnerBros. Фильм обошелся создателям в $55 млн, при этом этом он собрал более $350 млн в международном прокате. Самые большие кассовые сборы на сегодня сделаны в Великобритании, Мексике, Корее и России.

Агентство предполгает, что Warner Bros. после такого успеха может предложить Филлипсу снять продолжение истории Джокера или сделать подобное полнометражное кино о другом персонаже комиксов.

