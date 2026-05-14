Фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо выйдет в России за день до мировой премьеры

Сюжет фильма разворачивается в конце 1970-х годов на уединенном острове в Средиземном море. Картина расскажет о влиятельном бизнесмене Маркосе, который устраивает большой праздник в честь дня рождения своей дочери Софии. Однако тайные планы героя повлияют на жизнь его единственной наследницы.

Помимо Дефо в ленте также снималась датская актриса, лауреат премии Bodil Awards Виктория Кармен Сонн и британский актер Джо Коул, известный по сериалам «Острые козырьки». Режиссером выступил Мигель Анхель Хименес («Окно в море»).

Премьера в российских кинотеатрах намечена на 4 июня, на день раньше мирового проката.

Ранее сообщалось, что Уиллем Дефо побывал в российском павильоне на Венецианской биеннале. Артисты ансамбля «Толока» специально для него исполнили песню «Коробочка», напоминает «Радиоточка НСН».

