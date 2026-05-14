Фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо выйдет в России за день до мировой премьеры
В российских кинотеатрах выйдет драматический триллер «День рождения» с номинантом на премию «Оскар» Уиллемом Дефо в главной роли. В прокате картину представят компании «Среда» и Ray of Sun Pictures.
Сюжет фильма разворачивается в конце 1970-х годов на уединенном острове в Средиземном море. Картина расскажет о влиятельном бизнесмене Маркосе, который устраивает большой праздник в честь дня рождения своей дочери Софии. Однако тайные планы героя повлияют на жизнь его единственной наследницы.
Помимо Дефо в ленте также снималась датская актриса, лауреат премии Bodil Awards Виктория Кармен Сонн и британский актер Джо Коул, известный по сериалам «Острые козырьки». Режиссером выступил Мигель Анхель Хименес («Окно в море»).
Премьера в российских кинотеатрах намечена на 4 июня, на день раньше мирового проката.
Ранее сообщалось, что Уиллем Дефо побывал в российском павильоне на Венецианской биеннале. Артисты ансамбля «Толока» специально для него исполнили песню «Коробочка», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Врач предупредила о «двойном ударе» кофе и алкоголя по желудку
- Госсекретарь США Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы
- Закон об увеличении лимита сверхурочной работы позволит «не раздувать штаты»
- МВФ: Объем теневой экономики Украины достиг почти половины ВВП
- Нулевой выхлоп: Почему суд Гааги не поможет Ирану отомстить США
- Лукьяненко взволновал кастинг для сериала по его роману «Рыцари Сорока Островов»
- Два сотрудника Запорожской АЭС ранены при атаке беспилотников ВСУ на станцию
- Российский тренер назвал фаворита в борьбе за бронзовые медали РПЛ
- В Госдуме заявили, что власти Литвы начали осознавать риск конфликта с Россией
- Стивен Сигал снизил стоимость своего особняка в Подмосковье до 650 млн рублей