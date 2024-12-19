Фильм «Буратино» выйдет в кинопрокат 1 января 2026 года

Съемки фильма «Буратино» завершились в России, лента по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» выйдет на большие экраны 1 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Art Pictures Studio.

Над картиной работали кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, «Национальная медиа группа» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Режиссером фильма стал Игорь Волошин.

Главные роли в новой картине исполнят Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, а также Федор Бондарчук, Лев Зулькарнаев, Светлана Немоляева, Виктория Исакова, Александр Петров.

В Сети уже появился первый тизер сказки с Александром Яценко, сыгравшим роль папы Карло.

Ранее стало известно, что Первый канал снимет несколько фильмов по мотивам книг писателя Николая Носова о Незнайке.

