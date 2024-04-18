Фильм «Бриллиантовая рука» покажут на больших экранах
Комедию режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» покажут на больших экранах в рамках проекта «"Мосфильм. Золотая коллекция" в кино». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиахолдинг «Цифровое телевидение».
Культовый фильм с Юрием Никулиным в главной роли представили зрителям в 1969 году. В год проката картину посмотрели свыше 76 млн человек. Как отметил директор по киноканалам «Цифрового телевидения» Иван Кудрявцев, комедия до сих пор остается близкой зрителю и собирает у телевизора большое количество людей.
«Теперь мы приглашаем аудиторию насладиться этим шедевром советского кинематографа на большом экране в улучшенном изображении и звуке и ощутить атмосферу 1960-х», — указал Кудрявцев.
Показ «Бриллиантовой руки» в кино стартует 25 апреля и будет приурочен к 100-летию «Мосфильма». Ленту покадрово восстановили мастера лаборатории киноконцерна и воссоздали ее в формате 4K — в точных красках и звуке, задуманных авторами.
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